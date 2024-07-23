Зеленский приказал исключить зависимость Киева от поставок ракет союзниками

Владимир Зеленский по итогам заседания своей Ставки во вторник, 23 июля, заявил об активизации работы по снижению зависимости от поставок ракет партнерами, в том числе для систем ПВО, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима сказал: «Ставка. Доклады главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. …Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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