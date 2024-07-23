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Вторник, 23 июля 2024, 18:37 мск

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Зеленский приказал исключить зависимость Киева от поставок ракет союзниками

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Владимир Зеленский по итогам заседания своей Ставки во вторник, 23 июля, заявил об активизации работы по снижению зависимости от поставок ракет партнерами, в том числе для систем ПВО, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима сказал: «Ставка. Доклады главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. …Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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