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Вторник, 23 июля 2024, 21:24 мск

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Соратники Зеленского начали переговоры с окружением Камалы Харрис

Ермак. Фото: администрация Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 23 июля, провел телефонный разговор с Филом Гордоном – советником по нацбезопасности вице-президента США Камалы Харрис, которая объявлена кандидатом в президенты Соединенных Штатов еще до официального выхода из избирательной кампания действующего главы Америки Джо Байдена.

В сообщении, опубликованном на сайте Офиса украинского президента, говорится: «Андрей Ермак и Фил Гордон обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США, результаты первого саммита мира и реализацию пунктов формулы мира».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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