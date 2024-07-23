Киев продолжает выпрашивать у США разрешение на удары вглубь России

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 23 июля, снова просил у шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить наносить удары по объектам в глубине России, – сообщают местные СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях Умеров написал: «Сегодня у меня состоялся продуктивный разговор с моим американским коллегой Ллойдом Остином. Мы обсудили последние события на фронте и неотложные потребности на поле боя. Я еще раз подчеркнул важность и срочность отмены запретов на дальнобойные удары по России».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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