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Среда, 24 июля 2024, 01:44 мск

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Тбилиси объявил в розыск несколько сотен боевиков «Грузинского легиона»* ВСУ

Главарь «Грузинского легиона»* ВСУ Мамука Мамулашвили** заявил, что Тбилиси объявил в розыск 300 военнослужащих его подразделения по запросу Москвы, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Мамулашвили** сказал следующее: «Российские и грузинские спецслужбы сегодня работают согласованно. Многим из ребят, которые возвращались в Грузию, наши спецслужбы посоветовали уехать. Им говорили: «Здесь очень много русских, мы уже не сможем вас защитить». Я не исключаю, что кого-то из них могут выдать России. Но это случится только после осенних выборов в парламент Грузии. В розыск объявлено 300 военнослужащих».

*Организация признана судом РФ террористической организацией

** Мамулашвили, вербующий наемников для боевых действий на стороне Украины, объявлен в розыск в России по статье УК, следует из базы розыска МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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