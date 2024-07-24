Украинские военные перестреляли друг друга под Харьковом

Оперативно-стратегическая группировка войск Украины (ОСГВ) «Хортица» в среду, 24 июля, сообщила о гибели трех и ранении четырех своих военных в Харьковской области в результате открытой стрельбы «на почве личных взаимоотношений», – сообщают украинские СМИ.

В официальном Telegram-канале ОСГВ «Хортица» говорится: «В Харьковской области в одном из подразделений военнослужащими было применено огнестрельное оружие на почве личных взаимоотношений. Трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Раненых военнослужащих оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр, где им оказывается вся необходимая неотложная медицинская помощь. Состояние раненых – тяжелое».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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