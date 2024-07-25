Украинские власти отказали своим гражданам в демобилизации

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в четверг, 25 июля, заявил, что демобилизации в стране не будет, так как он не хотел бы повторения ошибки, которую совершила Украинская Народная Республика в 1919 году, – сообщают местные СМИ.

В эфире телемарафона Стефанчук сказал: «Я не знаю страны, которая бы во время войны проводила демобилизацию… Извиняюсь, такую страну я знаю – это Украинская Народная Республика в 1919 году. Тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральный Совет законопроект о демобилизации. Для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада эту ошибку не повторила».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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