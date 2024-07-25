На Украине зафиксирован серьезный рост фальшивых гривен и валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 25 июля, сообщил о росте числа поддельных купюр национальной и иностранной валюты на 62% по сравнению с 2023 годом, – сообщает украинское издание «Минфин».

В ответе регулятора на запрос журналистов говорится: «По итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки. Это прирост 62% к прошлому году. В апреле – мае этого года Национальный банк наблюдал краткосрочный рост активности фальшивомонетчиков, что объясняется адаптацией к реалиям военного положения и желанием злоумышленников проверить эффективность противодействия».

«В январе – июне этого года 90% фальшивок (80% – в 2021-2023 годах) пришлось на два номинала: 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Кроме того, в I полугодии 2024 года было изъято из оборота 1 200 подделок иностранной валюты. Среди изъятых поддельных банкнот доминировали доллары США (95%). Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом в 100 долларов», – сказали в НБУ.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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