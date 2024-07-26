ВС РФ поразили склад ВСУ с дальнобойными ракетами в Краматорске

Российские войска ночью нанесли удар по складу ВСУ в Краматорске в подконтрольной киевскому режиму части ДНР, где в том числе хранились дальнобойные ракеты. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело на склад с припасами», – сказал он, добавив, что, «по предварительным данным на складе в том числе были дальнобойные ракеты».

Кроме того, по данным подпольщика, могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. Взрыв был слышен даже в Славянске, уточнил Лебедев, отметив, что приходят сообщения о нескольких десятках погибших и раненых украинских боевиков.

Также он рассказал о ночном ударе ВС РФ по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области. По его словам, среди пострадавших есть до десятка иностранных наемников, из какой страны – неизвестно. Ранее подполье сообщало о присутствии в городе наемников из Латинской Америки. Удар был нанесен по общежитию, где дислоцировались артиллеристы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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