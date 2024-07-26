США раскрыли, сколько денег было передано Киеву

Заместитель министра торговли США Мариса Лаго на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 26 июля, заявила, что, начиная с февраля 2022 года, Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в размере 82 млрд долларов, – сообщают местные СМИ.

В ходе общения с журналистами Лаго сказала: «Соединенные Штаты продолжают мобилизовывать широкую коалицию союзников и партнеров для оказания военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Со своей стороны, с момента начала конфликта, США предоставили Украине помощь в размере 82 миллиардов долларов. … Поддержка Украины – это не просто правильное решение, а инвестиции в трансатлантическую безопасность и демократические ценности».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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