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Понедельник, 29 июля 2024, 15:43 мск

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В зоне СВО ударом «Искандера» уничтожена американская РСЗО MLRS

Скрин видео Минобороны РФ

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поразили американскую реактивную систему залпового огня MLRS на позиции у населенного пункта Новотроицкое. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в результате ракетного удара уничтожена универсальная пусковая установка М270А1 MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ.

Надо отметить, что c установки MLRS можно запускать реактивные снаряды нескольких типов, а также ракеты ATACMS.

Минобороны опубликовало видео уничтожения американской РСЗО.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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