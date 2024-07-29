Зеленский приказал обновить систему ПВО Украины до конца года

Владимир Зеленский по итогам рабочего визита в Харьковскую и Полтавскую области в понедельник, 29 июля, приказал до конца текущего года обновить структуру работы системы украинской системы ПВО, – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Работаем над конфигурацией ПВО так, чтобы и в Харьковской области, и в других наших регионах было больше защиты от ударов России. Главком Сырский, который также сегодня принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО до конца текущего года».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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