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Вторник, 30 июля 2024, 21:36 мск

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Зеленский назвал сроки поступления западных систем ПВО

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Владимир Зеленский на заседании членов Конгресса местных и региональных властей от Ровенской области во вторник, 30 июля, заявил, что западные системы противовоздушной обороны, включая американские «Patriot», прибудут на Украину уже в «августе, сентябре и октябре», – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Наш приоритет – это обеспечение защиты промышленных и экономических центров достаточным количеством систем ПВО. Благодаря нашей работе и нашим партнерам мы увеличиваем количество систем «Patriot» и других. Мы будем продолжать работать в этом направлении, и в августе, сентябре и октябре эти системы ПВО прибудут в нашу страну».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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