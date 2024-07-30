Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 30 июля, заявил, что Киев готов к переговорам с Россией в рамках международного права, – сообщают местные СМИ.

Сообщается, что Подоляк сказал: «Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит – давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства».

Напомним, что на Украине принят закон о «запрете на переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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