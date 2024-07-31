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Среда, 31 июля 2024, 18:25 мск

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Зеленский разрешил не выплачивать госдолг

Скрин видео пресс-службы президента Украины

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому правительство Украины может до 1 октября 2024 года временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу «при необходимости», – сообщают в среду, 31 июля, местные СМИ.

В документе, размещенном на сайте Верховной рады, говорится: «Вносятся изменения в бюджетный кодекс, предоставляя правительству право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости».

Со своей стороны, глава украинского парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа сказала: «МВФ в рабочем порядке выразил поддержку этому законопроекту, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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