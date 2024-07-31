СМИ: На Украину доставлена первая партия F-16

На Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16, согласно предварительным договоренностям с партнерами по НАТО, – сообщает в среду, 31 июля, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, агентство пишет: «Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину. Количество истребителей незначительное и их количество не известно. Крайний срок передачи военных самолетов был установлен на конец июля, и он был соблюден. Смогут ли украинские пилоты сразу использовать эти самолеты тоже пока не понятно».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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