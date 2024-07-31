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Среда, 31 июля 2024, 19:22 мск

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Киев отказал Венгрии и Словакии в возобновлении транзита российской нефти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо в среду, 31 июля, заявил, что Киев не намерен возобновлять поставки российский нефти в Венгрию и Словакию, – сообщают местные СМИ.

В своем телеграм-канале Шмыгаль написал: «Санкции, введенные Украиной, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Киев имеет полное понимание Брюсселя в этом вопросе. ЕС разрешил Словакии и некоторым другим странам использовать российскую нефть при условии, что те будут активно развивать альтернативные каналы поставок».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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