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Вторник, 3 сентября 2024, 19:58 мск

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На Украине возбудили уголовное дело против военных после удара по Полтаве

На Украине после удара по военному институту связи в Полтаве возбуждено уголовное дело о халатности против, сообщают украинские СМИ.

Как сообщалось ранее, сегодня утром ВС России удалось поразить скопление живой силы ВСУ в бывшем высшем военном командном училище связи в Полтаве. По данным канала «Военная хроника», сейчас там располагался 179-й учебно-тренировочный центр войск связи (в/ч А3990).

По уточненным данным, убиты и ранены более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, передает ТАСС со ссылкой на источник в военной сфере.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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