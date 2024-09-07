ВС РФ взяли под контроль Калиново в ДНР

Бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в Донецкой народной республике и отбили семь контратак противника. На всех участках основной линии соприкосновения за сутки киевский режим лишился 1965 боевиков, складов с иностранными боеприпасами, следует из сводки Минобороны РФ.

Группировка «Центр» также ликвидировала до 470 украинских военных, боевые бронемашины MaxxPro производства США и «Казак» около Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки в ДНР.

Группировка «Север» на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях уничтожила до 65 украинских военных около Глубокого, Старицы и Волчанска Харьковской области.

Группировка «Запад» отразила восемь контратак противника и смогла улучшить тактическое положение, ликвидировав до 450 боевиков, танк, боевая бронемашину «Казак» в районе Купянска, Петропавловки, Табаевки, Ковшаровки, Лозовой Харьковской области, Макеевки, Невского в ЛНР, Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.

«Южная» группировка еще продвинулась в глубину обороны противника и уничтожила до 810 украинских военных, две ББМ под Северском, Верхнекаменским, Федоровкой, Григоровкой, Ступочками, Предтечино, Красногоровкой, Максимильяновкой и Катериновкой в ДНР.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала до 110 украинских военных под Водяным, Пречистовкой, Ровнополем в ДНР и Дорожнянкой Запорожской области.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 60 боевиков в районе Новоданиловки, Пятихаток Запорожской области, Тягинки и Садового Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения. Удары также пришлись по узлу спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома. Поражены скопления боевиков и военной техники противника в 139 районах.

Средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 30 дронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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