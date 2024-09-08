Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике – Новогродовку. За сутки ВС РФ заняли более выгодные позиции на нескольких направлениях в зоне СО и уничтожили 2075 украинских боевиков, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Центр» освободила Новогродовку и успешно отбила восемь контратак противника. ВСУ лишились до 560 человек, танка, одной боевой бронемашины MaxxPro производства США и двух – «Козак».

Группировки «Запад», «Южная» и «Восток» смогли улучшить тактическое положение несмотря на попытки противника контратаковать. Бойцы этих группировок ликвидировали 1305 украинских боевиков, бронетранспортер М113 производства США, две ББМ «Козак», 12 полевых складов боеприпасов.

Группировка войск «Север» уничтожила до 160 боевиков, их коллеги из группировки «Днепр» – до 50 украинских военных и одну ББМ.

ВС РФ за сутки уничтожила три станции радиоэлектронной борьбы, пусковую установку ЗРК «Стрела-10», гаубицу L-119 и орудие М119 калибра 105 мм; семь 122-мм гаубиц Д-30; одну гаубицу М777, три FH-70 и самоходку Krab калибра 155 мм, а также два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили пункт временной дислокации центра спецопераций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения дронов, скопления боевиков и военной техники противника в 127 районах. Средства ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США и 23 беспилотника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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