Российские силы за сутки уничтожили 2000 украинских боевиков в зоне СВО и сумели продвинуться вглубь обороны противника на четырех направлениях. Ударами авиации и ракетчиков разбита инфраструктура на аэродромах, объекты энергетики, сообщили в Минобороны РФ.

Группировки «Запад», «Центр», «Южная» и «Восток» улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. На всех направлениях за сутки уничтожено 2000 украинских боевиков, семь единиц бронетехники, включая четыре бронетранспортера М113 производства США, четыре склада с боеприпасами.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия за сутки разбили объекты инфраструктуры на аэродромах и объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВСУ. Также поражены скопления боевиков и военной техники противника в 134 районах. Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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