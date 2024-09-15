Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя в зоне СВО

ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили три истребителя воздушных сил Украины. Кроме того, российские войска отразили 17 контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, – сообщили в оборонном ведомства. – Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции».

Десять контратак штурмовых групп отбили бойцы группировки войск «Центр». По три атаки отразили подразделения Западной и Южной группировок войск, еще одну атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ отбили подразделения группировки войск «Восток».

За сутки потери киевского режима составили 2215 боевиков и наемников, два танка, семь броневиков и две БМП, 32 автомобиля, 24 артустановки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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