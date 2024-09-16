ВКС России сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средства ПВО за сутки уничтожили 20 реактивных снарядов Vampire в воздухе, а на земле ВСУ лишились почти двух тысяч военных, следует из сводки Минобороны РФ.

Система ПВО также сбила управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 13 беспилотников самолетного типа. Авиация, БПЛА, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили инфраструктуру военного аэродрома, цех по производству дронов и четыре склада для их хранения.

Подразделения ВС РФ продвинулись вперед и заняли более выгодные рубежи и позиции на четырех направлениях в зоне СВО. Российские бойцы успешно отразили в общей сложности 18 контратак противника.

Группировка войск «Север» уничтожила до 70 боевиков. Группировка «Запад» ликвидировала до 600 украинских военных, боевую бронемашину «Казак», три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов. «Южная» уничтожила до 550 боевиков, станцию РЭБ, два полевых склада боеприпасов.

Усилиями группировки «Центр» противник лишился более 530 военных, трех бронетранспортеров. Бойцы «Востока» ликвидировали до 115 украинских военных, танк, ББМ, станцию РЭБ, а бойцы «Днепра» – до 50 боевиков, полевой склад боеприпасов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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