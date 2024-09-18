ВС РФ отбили 17 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО

Российская армия продолжает продвижение в зоне специальной военной операции. За сутки бойцы ВС РФ отразили 17 контратак штурмовых групп противника и продвинулись на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение, отбила четыре контратаки и нанесла поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отбили 10 контратак и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров в ДНР.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи, отразила две контратаки и нанесла поражение формированиям врага в районе Калинина, Часова Яра, Миньковки, Григоровки, Северска, Дылеевки, Предтечино и Елизаветовки в ДНР.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» заняты более выгодные позиции, отражена одна контратака штурмовой группы и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива в ДНР.

На Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 108-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области», – добавили в МО.

За сутки потери противника составили свыше 2060 военнослужащих, шесть броневиков, 27 автомобилей, 11 артустановок, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять станций РЭБ. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты 13 реактивных снарядов HIMARS и 66 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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