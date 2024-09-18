Киев пытается выдать взрыв собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России

Украинские власти пытаются выдать падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России. Как сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, 31 августа украинские силы ПВО ошибочно запустили зенитную ракету, которая упала в районе парка Юрьева.

«Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных сил Российской Федерации. Ночью сотрудниками жилищно-коммунальных услуг была закрыта центральная часть парка для ликвидации последствий удара, в ходе чего спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках, чтобы потом объявить виновными российскую сторону в гибели гражданских лиц», – цитирует Лисняка РИА «Новости».

Как пояснил замглавы ВГА, украинская сторона сама себя выдала, показав в местном СМИ видео места прилета ракеты – не парк, а станцию метро имени Масельского, где удар нанесли по военному объекту ВСУ.

Харьков, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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