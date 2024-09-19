Бойцы «Южной» группировки ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике. За сутки противник лишился до 1 940 боевиков в зоне СВО и главного центра специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

«Южная» группировка уничтожила до 690 украинских военных, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Бойцы «Днепра» ликвидировали до 30 боевиков.

Группировки «Запад», «Центр» и «Восток» в результате активных действий улучшили тактическое положение. Они сумели отразить 11 контратак противника и уничтожили 1025 украинских боевиков, боевую бронемашину «Казак», три станции РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

Группировка «Север» также успешно отбила контратаку ВСУ. Противник лишился более 195 человек, бронетранспортера.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления боевиков и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 41 украинский дрон самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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