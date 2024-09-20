На Украине чиновникам и военным запретили использовать Telegram

На Украине государственным служащим и военным запретили использовать на рабочих устройствах мессенджер Telegram. Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности Украины при СНБО.

«Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Данное решение было принято по итогам совещания с участием представителей основных военных и цифровых министерств страны. Исключение сделано только для тех, кто использует Telegram в силу служебных обязанностей.

Отмечается, что запрет не связан со свободой слова, а является вопросом национальной безопасности. У украинских разведчиков есть данные о том, что российские спецслужбы имеют доступ к личной переписке пользователей мессенджера, включая персональные данные и удаленные сообщения.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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