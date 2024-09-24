российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 сентября 2024, 15:57 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В интернете появилась база данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет

В интернете обнаружили в продаже базу данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Продавец утверждает, что файл содержит 678 тысяч строк данных будущего призыва украинской молодежи. За сведения автор объявления просит «три тысячи евро или что-либо интересное».

В списке представлены имена, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также указан объединенный городской военкомат, к которому относится призывник.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В Верховной раде заявляют, что не намерены дальше снижать возраст призывников.

По мнению президента России Владимира Путина, американская администрация со временем заставит Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Нидерланды дадут Украине €209,5 млн на ремонт инфраструктуры / В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о «близком мире» / Зеленский заявил в США о решающих месяцах войны / ВСУ нанесли удар по школьному стадиону в Запорожье / Обстрел ВСУ: в белгородском селе погибли три мирных жителя, в том числе ребенок / Власти Сумской области сообщили о массовой эвакуации 30-тысячного города / В белгородском селе ранены 10 человек после обстрела ВСУ / Потери ВСУ в Курской области достигли 16 000 боевиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Общество, Украина,