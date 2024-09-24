В интернете появилась база данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет

В интернете обнаружили в продаже базу данных украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Продавец утверждает, что файл содержит 678 тысяч строк данных будущего призыва украинской молодежи. За сведения автор объявления просит «три тысячи евро или что-либо интересное».

В списке представлены имена, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера, а также указан объединенный городской военкомат, к которому относится призывник.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В Верховной раде заявляют, что не намерены дальше снижать возраст призывников.

По мнению президента России Владимира Путина, американская администрация со временем заставит Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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