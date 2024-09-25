Российские бойцы взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике: Острое и Григоровку. Киевский режим за сутки лишился 2090 боевиков, 12 складов боеприпасов, следует из данных Минобороны РФ.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Уничтожены до 835 украинских военных, семь складов боеприпасов около Николаевки, Константиновки и Курахово в ДНР.

Группировка войск «Север» успешно отбила три контратаки противника и ликвидировала до 120 боевиков, три танка, боевую машину пехоты в районе Барило Сумской области, Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов Харьковской области.

Группировка «Днепр» уничтожила до 30 украинских военных, склад боеприпасов около Жеребянок Запорожской области, Веселого, Ивановки Херсонской области и города Херсон.

Группировки «Запад», «Восток», «Центр» успешно продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные позиции. Бойцы «Запада» успешно отбили три контратаки и уничтожили до 390 боевиков, четыре склада боеприпасов около Купянска, Богуславки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой Харьковской области.

Подразделения «Центра» отразили десять контратак и разбили противника в районе Клебан-Быка, Горняка, Зоряного и Щербиновки в ДНР. ВСУ лишились до 580 человек, одной ББМ. Группировка «Восток» ликвидировала до 135 украинских военных под Новоукраинкой, Зеленым Полем и Золотой Нивой в ДНР.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили центр радиосвязи ВСУ, цеха производства и склад БПЛА, а также скоплениям боевиков и военной техники противника в 153 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 дрон самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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