ВС РФ уничтожили почти 2000 боевиков в зоне СВО за сутки

Российские бойцы успешно отбили 18 контратак противника на разных направлениях за сутки. Ликвидированы 1990 боевиков, восемь складов боеприпасов ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» уничтожила более 60 украинских военных около Волчанских Хуторов, Липцов и Волчанска Харьковской области на Липцовском и Волчанском направлениях.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и ликвидировала до 400 боевиков, два бронетранспортера М113, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три полевых склада боеприпасов в районе Купянска, Подвысокого, Новоосиново Харьковской области, Макеевки, Невского в ЛНР, Торского в ДНР.

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и успешно отразила восемь контратак противника. ВСУ лишились до 725 человек, танка, боевой бронемашины, четырех полевых складов боеприпасов под Константиновкой, Высокоивановкой, Зализнянским, Дружковкой, Курахово, Григоровкой и Часовым Яром в ДНР.

Группировка войск «Центр» отразила семь контратак противника и сумела занять более выгодные позиции. Потери противника составили свыше 620 военных, три ББМ в районе Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки в ДНР.

Бойцы группировки «Восток» также улучшили положение по переднему краю. Они успешно отбили три контратаки ВСУ и ликвидировали до 125 боевиков под Добровольем, Ровнополем и Золотой Нивой в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 60 украинских военных, полевой склад боеприпасов ВСУ около Копани Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсон.

Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США и 43 украинских беспилотника за сутки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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