Российские войска полностью взяли под контроль Макеевку в Луганской Народной Республике. За сутки в зоне СВО уничтожено 1965 украинских боевиков и 11 полевых складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР. Бойцы также успешно отбили контратаку штурмового подразделения ВСУ и уничтожили до 450 военных, три склада боеприпасов.

Группировка «Север» ликвидировала до 70 украинских боевиков. Бойцы «Востока» уничтожили до 135 боевиков, танк, боевую машину пехоты, склад боеприпасов. Подразделения «Днепра» уничтожили до 80 украинских военных, танк, БМП, три склада боеприпасов.

Подразделения группировок «Южная» и «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи. Бойцы «Юга» отразили три контратаки штурмовых групп противника и ликвидировали до 610 боевиков, четыре склада боеприпасов. Группировка «Центр» успешно отбила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ разбиты два объекта топливной инфраструктуры, центр радиотехнической разведки, скопления боевиков и военной техники противника в 136 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и 172 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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