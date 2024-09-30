Армия России выбила противника из Нелеповки в ДНР

Группировка ВС РФ «Центр» освободила населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики. За сутки в зоне СВО уничтожено 1895 боевиков и шесть единиц бронетехники ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Центр» также успешно отразили девять контратак противника и уничтожили до 630 боевиков, две боевые бронемашины «Козак» около Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР.

Группировка войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях ликвидировала до 75 украинских военных, боевую машину пехоты. Бойцы «Днепра» уничтожили до 85 украинских военных.

Группировкам «Запад», Восток» и «Южной» удалось еще продвинуться вглубь обороны противника и занять более выгодные рубежи. Бойцы «Запада» успешно отбили две контратаки и уничтожили до 425 боевиков, танк, пять складов с боеприпасами. «Южная» группировка также отразила контратаку, лишив противника до 560 человек, танка.

Бойцы «Востока» отбили две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ лишились до 120 человек, БМП, двух складов боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили арсенал с боеприпасами и склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромную инфраструктуру, воинский эшелон в районе разгрузки, скопления боевиков и военной техники ВСУ в 124 районах.

Средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 24 украинских беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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