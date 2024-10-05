Российская армия освободила село Желанное Второе в ДНР

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. За сутки российским бойцам удалось освободить еще одно село в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении были отражены три контратаки штурмовых групп и нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка.

В зоне ответственности Западной группировки войск российские бойцы отбили три контратаки, заняли более выгодные позиции и ударили по врагу в районах населенных пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки бригад ВСУ, продвинулись вперед и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк в ДНР.

Восточная группировка войск улучшила тактическое положение и поразила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива в ДНР и Левадное Запорожской области.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение противнику в районах Бочково, Волчанских Хуторов и Липцов Харьковской области.

Группировка войск «Днепр» ударила по формированиям бригад береговой обороны и теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО за сутки сбито восемь реактивных снарядов HIMARS, три управляемые авиабомбы «Hammer» и 55 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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