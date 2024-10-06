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Воскресенье, 6 октября 2024, 13:52 мск

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ВС РФ нанесли удары по топливной базе в Одессе и аэродрому Староконстантинов

Фото: Минобороны РФ

Армия России нанесла удары по стратегически важным объектам на Украине. В результате повреждения получили база горючего в Одессе и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах», – говорится в сообщении.

Тем временем, группировки войск продолжают продвижение в глубину обороны противника и занимают более выгодные рубежи и позиции, попутно отбивая контратаки штурмовых групп ВСУ в ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

За минувшие сутки потери киевского режима составили 1,6 тыс. военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 20 артиллерийских установок различного калибра, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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