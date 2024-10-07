Армия России освободила Гродовку в ДНР

Российские войска продолжили наступление в зоне специальной военной операции и освободили поселок Гродовка. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 17 контратак штурмовых групп и заняли более выгодные рубежи и позиции на нескольких направлениях. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На этом направлении российские военные отразили 10 контратак и ударили по формированиям врага в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное в ДНР и Райполе в Днепропетровской области.

«Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США», – отметили в оборонном ведомстве.

Авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники группировок войск ВС РФ за сутки уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42, нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также цехам производства и хранения БПЛА.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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