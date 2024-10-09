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Среда, 9 октября 2024, 12:26 мск

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В Киеве заявили о колоссальном дефиците беспилотников для ВСУ

Вооруженные силы Украины испытывают «колоссальный дефицит» беспилотников. Об этом заявил глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых дронов Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов.

Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт вооружений в попытке расширить индустрию беспилотных летательных аппаратов, пишет американское издание Financial Times. Однако украинская армия сама испытывает нехватку БПЛА.

О дефиците дронов Хасапов сообщил в ходе форума оборонной промышленности в Киеве. По его словам, компания не получает достаточно государственных контрактов для своих производственных мощностей. «У государства нет средств, чтобы купить их», – добавил Хасапов.

Ранее о нехватке средств для обеспечения ВСУ заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль. По его оценке, на оборонные нужды украинской армии требуется больше 12 млрд долларов.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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