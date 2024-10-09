Российская армия отбила 20 контратак и заняла более выгодные рубежи

Армия России продвинулась в глубину обороны противника и отразила 20 контратак штурмовых групп в зоне спецоперации. ВСУ за сутки потеряли 1,7 тыс. военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим понес в зоне ответственности «Южной» группировки войск, где ВС РФ отразили три контратаки. ВСУ лишились 650 боевиков, шести автомобилей и американской гаубицы М198, а также двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад», «Центр» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и отбили 17 атак штурмовых противника. ВСУ потеряли 985 военнослужащих, два танка, 13 автомобилей, 12 артустановок, две станции РЭБ и три полевых склада боеприпасов

На Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области.

«Средствами противовоздушной обороны сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК «С-200» и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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