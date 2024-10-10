ВС РФ продолжили продвижение в зоне СВО на пяти направлениях

Российские войска улучшают тактическое положение в зоне специальной военной операции. За сутки подразделения ВС РФ отбили 18 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли около двух тысяч боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На Липцовском и Волчанском направлениях подразделениями группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области.

Западная группировка войск отбила три контратаки и заняла более выгодные рубежи и позиции, ударив по ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп и продвинулись в районах поселков Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» отражено девять контратак, российские военные продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Воздвиженка, Александро-Калиново, Валентиновка, Сухая Балка, Калиново и Селидово в ДНР.

Восточная группировка войск отбила две контратаки, заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ в районе Малиновки, Копани в Запорожской области и Доброволье в ДНР.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям бригады береговой обороны и бригады теробороны в районах Садового и Токаревки Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК «Patriot» производства США, а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе», – сообщили в МО.

Средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 205 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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