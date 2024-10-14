Российская армия продолжила продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ отбили 14 контратак штурмовых бригад ВСУ и освободили село Левадное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

За сутки потери киевского режима на шести направлениях в зоне СВО составили 1765 военнослужащих, шесть броневиков, 21 автомобиль, девять артустановок и восемь складов с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS и 25 беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube