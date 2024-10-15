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Вторник, 15 октября 2024, 19:41 мск

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Наступление в Харьковской области: ВС РФ установили огневой контроль над важной трассой

Фото: Минобороны РФ

Российские войска в Харьковской области установили огневой контроль над важной трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, отметив, что ВС РФ ведут наступление на Сватовско-Купянском направлении.

«Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», – пояснил он в комментарии РИА «Новости».

Ситуацию на Харьковском направлении Ганчев назвал активно боевой. По его словам, дорога в районе Кругляковки простреливается, кроме того, севернее реки Оскол удается контролировать передвижения противника. Также активные бои ведутся в районе Петропавловки.

Харьков, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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