Армия России за неделю освободила пять поселков в ДНР, ЛНР и на Запорожье

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника. За минувшую неделю освобождены пять населенных пунктов в зоне спецоперации. Кроме того, ВС РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а подразделения группировок войск отбили 114 контратак штурмовых групп ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«С 12-го по 18-е октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Кроме того, под удар попали склады с техникой и боеприпасами, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Российские военные освободили за неделю пять населенных пунктов – Невское в Луганской Народной Республике, Максимильяновку, Михайловку и Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Левадное в Запорожской области.

В общей сложности отражено 114 контратак штурмовых групп противника. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 48 украинских военнослужащих», – отметили в оборонном ведомстве.

Потери киевского режима составили более 15 тысяч военнослужащих, 26 танков, из них два немецких «Leopard», 100 боевых бронированных машин, в том числе американские «Bradley» и «Stryker», 237 автомобилей, четыре пусковые установки РСЗО, 103 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 48 полевых складов с боеприпасами.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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