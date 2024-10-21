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Понедельник, 21 октября 2024, 14:05 мск

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Армия России отбила 16 контратак, уничтожив 1,7 тыс. боевиков ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника, отбивая контратаки штурмовых групп ВСУ. Тем временем, авиация, ракетные войска и артиллерия наносят удары по объектам энергетики Украины, аэродромам и пунктам дислокации наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За минувшие сутки ВС России отразили 16 контратак штурмовых бригад ВСУ. В общей сложности противник потерял 1,7 тыс. военнослужащих, 13 автомобилей, 15 артиллерийских установок, две БМП «Bradley» и бронетранспортер. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

Группировки войск «Южная», «Центр» и «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Бойцы группировки войск «Север» бьют формирования врага в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Группировка войск «Днепр» атакует позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дисклокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО в течение суток сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 52 украинских дрона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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