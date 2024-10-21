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Понедельник, 21 октября 2024, 18:51 мск

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ВСУ нанесли артиллеристский удар по Энергодару: отключена автоматика высоковольтной линии ЗАЭС

Сегодня в результате артиллерийских ударов со стороны Украины в Энергодаре частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме. Пострадавших нет», – уточнил он.

По слова главы региона, ВСУ также обстреляли села Водяное Каменско-Днепровского района. В результате в населенном пункте полностью отсутствует электроснабжение.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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