ВС РФ освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

Российские бойцы взяли под контроль Серебрянку и Николаевку в Донецкой Народной Республике. За сутки подразделения ВС РФ уничтожили более 2000 украинских боевиков и 16 единиц бронетехники противника, следует их данных Минобороны РФ.

«Южная» группировка в результате активных наступательных действий освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР. Бойцы успешно отразили две контратаки противника и уничтожили более 800 военных, бронетранспортер, две самоходки, три гаубицы, две станции РЭБ «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.

Группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР и продолжила продвижение в глубину обороны противника. Отражены 13 контратак противника, который за сутки лишился до 450 военных, двух БМП, бронетранспортера М113 производства США, семи ББМ, четырех гаубиц, самоходки «Гвоздика», противотанковой пушки «Рапира», склада БПЛА.

На Харьковском направлении усилиями группировки «Север» ВСУ лишились до 100 человек, двух гаубиц, самоходки «Гвоздика».

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и успешно отбила шесть контратак штурмовых групп. Противник потерял свыше 510 военных, четыре боевые бронемашины, две самоходки, четыре гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-АД».

Бойцы «Востока» улучшили положение по переднему краю и ликвидировали до 115 украинских боевиков, четыре гаубицы, самоходку Paladin производства США.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 90 военных ВСУ, одну ББМ, два склада боеприпасов.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров и цеха сборки БПЛА. Также поражены скоплениям боевиков и военной техники противника в 141 районе. Средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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