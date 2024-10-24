Армия России отбила 15 контратак и улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская армия продолжает наступление в зоне специальной военной операции. За прошедшие сутки подразделения группировок войск ВС РФ улучшили свои позиции, отразив 15 контратак противника. ВСУ потеряли до двух тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение, отбила три контратаки штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Стельмаховка в ЛНР, Берестовое и Новоегоровка в Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразив 11 контратак семи бригад ВСУ, а также ударили по формированиям противника в районе Димитрова, Дзержинска, Дружбы, Розовки, Сухой Балки, Гришино и Зари в ДНР.

В зоне ответственности Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Дальнее, Звановка, Северск, Веселый Гай, Ильинка, Елизаветовка, Часов Яр и Курахово в ДНР.

На Харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» бьют боевиков киевского режима в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Охримовка.

Подразделения группировки войск «Восток» отбили одну контратаку, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Шахтерское, Трудовое, Новополь и Макаровка в ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Львово, Ингулец и Велетенское Херсонской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки потери ВСУ составили до двух тысяч военнослужащих, танк, 15 броневиков, 38 автомобилей, 27 артустановок, станция РЭБ «Анклав-Н» и ЗРК «IRIS-T». Уничтожены шесть полевых складов с боеприпасами.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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