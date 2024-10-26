Армия России освободила Александрополь в Донецкой Народной Республике

Российская армия продолжила активное наступление в зоне спецоперации и освободила населенный пункт Александрополь в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы отбили контратаку штурмовой группы и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артустановки различного калибра. Уничтожен склад с боеприпасами.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны перехватили две управляемые авиабомбы «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и 25 украинских беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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