Российские военные продолжили наступление в зоне спецоперации и освободили населенный пункт Измайловка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности Центральной группировки отражено 11 контратак штурмовых групп ВСУ и нанесено поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря.

За последние сутки потери киевского режима составили 2,1 тыс. боевиков и наемников, два танка, восемь броневиков, 30 автомобилей и пикапов, 30 артустановок различного калибра. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах», – добавили в МО.

Система ПВО перехватила три реактивных снаряда HIMARS, авиабомбу «Hammer», переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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