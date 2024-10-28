Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике. За сутки в зоне СВО уничтожено около 2000 украинских боевиков и семь единиц бронетехники ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Центр» в результате активных и решительных действий освободила Цукурино в ДНР и успешно отразила 11 контратак противника. ВСУ лишились более 520 человек, двух боевых бронемашин, тактического радиолокационного комплекса ieMHR израильского производства.

Группировки «Запад» и «Южная» улучшили положение по переднему краю и отбили по три контратаки противника. Бойцы «Запада» ликвидировали более 570 украинских военных, две БМП, бронетранспортер. Их коллеги из «Южной» группировки лишили ВСУ более 665 человек, полевого склада боеприпасов.

Группировка «Восток» также смогла продвинуться, отразив контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник лишился до 115 военных, танка, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Группировка «Север» на Харьковском направлении уничтожила до 115 украинских боевиков, бронеранспортер. Группировка «Днепр» ликвидировала до 60 боевиков, две станции РЭБ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ разбили инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления боевиков и военной техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и снаряд РСЗО HIMARS, а также 120 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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