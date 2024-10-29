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Вторник, 29 октября 2024, 20:26 мск

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Битва за Купянск: российские войска приближаются к городу

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российские войска заняли более выгодные позиции на подступах к Купянску. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в комментарии РИА «Новости».

«На Купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску», – сказал он.

Ганчев подчеркнул, что на этом направлении идет «упорная и тяжелая работа». По его словам, в нынешней ситуации оккупационные власти вряд ли будут задерживаться в Купянске.

Ранее Генштаб украинских войск 7 октября выделял четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.

Харьков, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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