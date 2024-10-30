Российские бойцы взяли под контроль Селидово в Донецкой Народной Республике и Кругляковку в Харьковской области. За сутки уничтожены 1685 украинских боевиков и девять единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Бойцы успешно отбили пять контратак противника и ликвидировали до 410 боевиков, две боевые машины пехоты, боевую бронемашину «Казак», пять полевых складов боеприпасов.

В результате активного наступления группировка «Центр» взяла под контроль Селидово в ДНР. Отражены 10 контратак ВСУ, и противник лишился до 515 военных, бронетранспортера, двух ББМ.

«Южная» и «Восточная» группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и улучшили положение по переднему краю. Подразделениями ВС РФ в сумме успешно отбиты четыре контратаки. «Южная» группировка уничтожила до 520 украинских военных, бронетранспортер М113, ББМ «Казак», два склада боеприпасов. Бойцы «Востока» ликвидировали до 115 боевиков, танк.

Группировка «Север» на Харьковском направлении отразил две контратаки противника, который лишился до 70 человек. Группировка «Днепр» уничтожила до 55 украинских военных.

ВС РФ с помощью беспилотников, авиации и артиллерии разбили инфраструктуру военных аэродромов, нефтебазу для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, а также склады боеприпасов, пункты временной дислокации боевиков, технику противника в 147 районах. Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и 67 БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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