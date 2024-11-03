Российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике. За сутки подразделения ВС РФ уничтожили до 1675 боевиков, восемь единиц бронетехники и шесть складов боеприпасов противника, сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Центр» в результате активных наступательных действий добавила еще одно поселение в список освобожденных из-под контроля киевского режима. За сутки подразделения отразили 10 контратак противника и уничтожили более 500 украинских военных, танк, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевую бронемашину «Казак», бронетранспортер М113, ББМ MaxxPro.

«Южная» и «Восточная» группировки ВС РФ продолжили продвигаться вглубь обороны противника и улучшили положение по переднему краю. В общей сложности они успешно отбили пять контратак ВСУ. Противник лишился более 625 человек, танка, бронетранспортера М113, двух складов боеприпасов.

Группировка «Север» на Харьковском направлении уничтожила свыше 30 украинских боевиков, «Днепр» – до 60 боевиков, склад боеприпасов. Бойцы группировки «Запад» ликвидировали до 460 военных противника, БМП, три склада боеприпасов.

Силами ВС РФ уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, разбит железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и нефтебаза, используемые для обеспечения ВСУ, а также сборочные цеха БПЛА, скопления боевиков и военной техники противника в 140 районах.

Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и снаряд РСЗО HIMARS, 47 беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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